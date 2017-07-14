نمو الأرباح الفصلية لبنك جيه بي مورغان 13%

أعلن جيه.بي مورغان، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، ارتفاع أرباحه الفصلية 13.4% اليوم الجمعة، حيث عوضت مكاسب ارتفاع أسعار الفائدة أثر انخفاض في تداول السندات.

وبلغ صافي ربح البنك 7.03 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المنتهي في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع 6.20 مليار دولار قبل سنة. وزادت ربحية السهم إلى 1.82 دولار من 1.55 دولار.

وتوقع المحللون ربحا قدره 1.58 دولار للسهم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج المعلنة قابلة للمقارنة مع التوقعات.

وفي الأسابيع الأخيرة حذر المسؤولون التنفيذيون بالبنوك الكبيرة من تراجع إيرادات التداول خلال الربع مقارنة بها قبل عام عندما زادت بقوة تداولات العملاء قبل استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وبعده.

لكن نتائج الربع الثاني تدعمت بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة النطاق المستهدف لفائدة ليلة واحدة لأكثر من مثليه إلى ما بين واحد و1.25 بالمئة مقارنة مع 0.25 إلى 0.50% قبل عام.