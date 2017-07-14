55 مليون درهم أرباح "العربي المتحد" النصفية

حقق البنك العربي المتحد 55 مليون درهم أرباحا نصفية خلال النصف الأول من العام الحالي، بفعل عملية إعادة الهيكلة التي مكنت البنك من ترشيد النفقات بشكل شامل، لضمان تحقيق عوائد مستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وارتفعت معدلات قروض العملاء في وحدات أعمال البنك الأساسيّة للخدمات المصرفية للشركات والأفراد للربع الثالث على التوالي، فيما واصلت المحافظ غير الأساسية انخفاضها لتتقلص بنسبة 33% خلال النصف الأول لعام 2017، وباتت تشكل حالياً 3% من إجمالي القروض.

ويعتزم البنك مواصلة عملية إعادة تدوير الأصول ذات المخاطر العالية الناتجة من تخفيض المحافظ غير الأساسية لدعم نمو الأصول الأساسية، مع التركيز على اغتنام جميع فرص البيع المتقاطع المتوفرة.

وحققت النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2017 مبلغاً قدره 174 مليون درهم إماراتي، بما يعادل انخفاضاً بواقع 13% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2016.

ويعزى ذلك إلى استمرار البنك في المراجعة الشاملة لهيكلة قاعدة التكاليف، وذلك ضمن إطار استراتيجية التحول.

وساهم ذلك خلال عام 2016 إلى تخفيض تلك النفقات بواقع 24% على أساس سنوي، ويضاف ذلك إلى ثقة فريق الإدارة بالقدرة على تحقيق وفورات عشرية النسبة خلال عام 2017 من خلال متابعة تطبيق برنامج ترشيد نفقات الفروع التابعة للبنك.