الكويت المركزي: نمو محفظة الائتمان بـ4.7% في مايو

كشفت أحدث بيانات لبنك الكويت المركزي عن نمو بنسبة 4.7% في المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية المقدمة للقطاع الخاص في مايو الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحجم 1.6 مليار دينار لتبلغ 35 مليار دينار.

ونما الائتمان بنسبة 2.4% وبحجم 850 مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة.

وبالمقابل، نمت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 3.6% في مايو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 1.1 مليار دينار لتبلغ 32.3 مليار دينار.

في حين استمر التراجع في الودائع بالعملة الأجنبية ليعادل 2.4 مليار دينار كما في مايو الماضي، لينخفض بنسبة 33% عن مستواه في مايو 2016 عندما سجل ما يعادل 3.6 مليار دينار.

ويعتبر المستوى المسجل في مايو الماضي الأدنى للعملات الأجنبية في البنوك الكويتية منذ مايو 2013.