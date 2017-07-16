نمو أرباح "المشرق" 3.4% لـ 557 مليون درهم

نمت أرباح بنك المشرق في الإمارات، خلال الربع الثاني 3.4%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتبلغ 557 مليون درهم.

وفاقت الأرباح المحققة متوسط توقعات المحللين البالغ 520 مليون درهم. أما أرباح النصف الأول من العام، فارتفعت 3% لتسجل 1.1 مليار درهم.

وتأتي هذه الأرباح مع تراجع المخصصات بأكثر من 22%.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق، إن البنك واصل التركيز على تعزيز كفاءة أعماله، والحرص على تلبية احتياجات عملائه، وهو ما اتضح من خلال النتائج المالية للنصف الأول من العام 2017.

وأكد حرص فريق العمل في المشرق على بناء قناة ثابتة للدخل غير المرتبط بالفوائد، والذي يمثل 41% من الدخل التشغيلي، وهي نسبة جيدة.

وظلت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 80%، مدعومة بميزانية البنك العمومية عالية السيولة ورأسمال من المستوى 1 الذي يتجاوز متوسط السوق.

وبحسب الغرير فقد "جاء نمو الأصول والالتزامات متواضعاً بما يتماشى مع ظروف السوق، وتمت إدارة النفقات والتكاليف بحكمة وحرص حتى نحافظ على مرونتنا ونشاطنا".