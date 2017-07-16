نمو صافي أرباح "بيتك" 15% لـ82 مليون دينار بالنصف الأول

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي "بيتك" إلى 81.6 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2017، بنسبة نمو 15.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت صافي أرباح "بيتك" نحو 70.8 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأول من العام 2016.

ونمت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني بنسبة 16%، على أساس سنوي، لتبلغ 43 مليون دينار.

وأرجع المصرف سبب الارتفاع في صافي الربح، بحسب بيان له نشر على موقع بورصة الكويت، إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل بـ2.7%، إلى جانب الزيادة في إيرادات الاستثمار 78.3% والزيادة في إيرادات أخرى بنسبة 2.1%.

كما أشار إلى الانخفاض في إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 5%، فضلاً عن الزيادة في المخصصات وانخفاض القيمة بـ57%.