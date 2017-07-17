أموال قطر تورط بنك باركليز و4 من مديريه حتى العام 2019

أعلنت محكمة، الاثنين، أن مصرف باركليز و4 من مديريه السابقين سيحاكمون عام 2019 لاتهامات تتعلق بجمع أموال بصورة طارئة من قطر خلال الأزمة المالية العالمية.

ووجهت تهما لكل من الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي، والمديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بـ"التآمر لارتكاب عمل احتيالي" على خلفية محاولتهم الحصول على تمويل في يونيو عام 2008.

ومثل كل من بوث (58 عاما) وجنكينز وكالاريس وفارلي، وجميعهم يبلغون من العمر 61 عاما، أمام محكمة "ساذارك كراون" جنوب لندن الاثنين.

ووجهت المحكمة اتهامات للمصرف ولكل من فارلي وجنكينز بتقديم مساعدة بالمخالفة للقانون على خلفية الاتهامات المتعلقة بجمع تمويل في أكتوبر.

وستبدأ محاكمتهم في التاسع من يناير 2019 وتستمر الإجراءات القضائية حوالي 4 أشهر. وستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مصرف بريطاني محاكمة جنائية على خلفية أدائه خلال الأزمة المالية.