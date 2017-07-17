بوادر تحقيق أوروبي لملاحقة ملكية قطر بـ"دويتشه بنك"

قامت صحيفة " Suddeutsche Zeitung" الألمانية بنشر تقرير، يفيد أن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك، وهما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.

وغالبا ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 10%، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي لتنفيذ التحقيق على المساهمين، علما أن ملكية كل من العائلة المالكة في قطر ومجموعةHNA تقل عن 10% في دويتشه بنك.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هاه التحقيق هو مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.