بيتك: الاندماج مع الأهلي المتحد سيكون إيجابيا..إن حصل

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، مازن الناهض، إن تخارج "بيتك" من بعض الأصول غير الأساسية بقيمة 38 مليون دينار دعمت إيرادات الاستثمار.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن هذه الأصول تشمل استثمارات عقارية في أوروبا وأميركا، بالإضافة إلى التخارج من بعض الأسهم غير الاستراتيجية وبعض الشركات التي كانت مملوكة لـ"بيتك" منها شركة الخدمات العامة.

وكشف الناهض أن هناك المزيد من الأصول على قائمة التخارج حتى نهاية العام، وهي تقدر بـ100 مليون دينار في الإجمالي.

وعن محفظة التمويل، أشار الناهض إلى نمو في محفظة التمويل (بين الشركات والأفراد) بنسبة 9% إلى 8.9 مليار دينار ، ومعظم هذه الزيادة كانت في محفظة تمويل الشركات.

ولفت إلى أن الديون المتعثرة تراجعت من 2.58% إلى 2.49% في النصف الأول من العام، مؤكداً أن تغطية المخصصات للديون المتعثرة ارتفعت إلى 130%.

وفيما يتعلق بملف الاندماج مع بنك آخر، أوضح الناهض أن " "بيتك" يبحث دائما عن جميع الطرق التي تعظم من ربحية البنك، وكان هناك حديث كثير عن الاندماج مع البنك الاهلي المتحد، وأفصحنا أكثر من مرة عن هذا الموضوع، وندرس الموضوع فقط، ولم يتم الاتفاق حتى الآن، ولكننا نرى أن هذه الخطوة إيجابية جدا إذا تمت بالسعر المناسب، وإذا حققت التكامل بين المصرفين المندمجين، ولكن إلى الآن ليس هناك أي جديد بهذا الصدد".

ومن جهة أخرى، أكد أن قرارات المركزي الكويتي الأخيرة لن تؤثر مباشرة على فوائد الودائع، مشيراً إلى أن ارتفاع الفوائد يؤثر إيجاباً على إيرادات البنوك.

وارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي "بيتك" إلى 81.6 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2017، بنسبة نمو 15.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت صافي أرباح "بيتك" نحو 70.8 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأول من العام 2016.

ونمت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني بنسبة 16%، على أساس سنوي، لتبلغ 43 مليون دينار.

وأرجع المصرف سبب الارتفاع في صافي الربح، بحسب بيان له نشر على موقع بورصة الكويت، إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل بـ2.7%، إلى جانب الزيادة في إيرادات الاستثمار 78.3% والزيادة في إيرادات أخرى بنسبة 2.1%.