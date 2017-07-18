الفيدرالي يغرم "بي إن بي باريبا" للتلاعب بسوق العملة

أعلن البنك المركزي الأميركي فرضه غرامة قيمتها 246 مليون دولار على بنك بي.إن.بي باريبا بسبب ممارسات "غير آمنة وغير سليمة" في أسواق الصرف، قائلاً إنه اكتشف قصوراً في إشراف البنك والرقابة الداخلية لمتعامليه.



وقال المركزي الأميركي إن البنك لم يكتشف ويتصدى لاستغلال غرف الدردشة الإلكترونية التي يستخدمها هؤلاء المتعاملون في التحدث مع منافسين بخصوص مراكز التداول.



وتمثل الغرامة أحدث إجراء يتخذه البنك المركزي الأميركي في إطار عملية مستمرة منذ فترة طويلة للتصدي لعمليات التلاعب في الأسعار بأسواق الصرف والتي أدين فيها عدد من البنوك بالفعل بالتلاعب في أسعار العملة.



وعبر بي.إن.بي باريبا في بيان عن أسفه الشديد "لسوء السلوك الذي كان بمثابة انتهاك واضح للمعايير العالية التي تتبعها المجموعة في عملها".



وبالإضافة إلى الغرامة، أمر مجلس الاحتياطي بي.إن.بي باريبا بإصلاح طريقة الإشراف التي تتبعها إدارته العليا وتشديد الرقابة على تداولاته للعملة.