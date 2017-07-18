بنك وربة: 68% نمو محفظة التمويل لـ 3.7 مليار دولار

قال شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة، إن الاستراتيجية الواضحة للبنك وتركيزه على أنشطته الرئيسية انعكست بنمو محفظة التمويل بنسبة 68% إلى 1.1 مليار دينار كويتي تعادل 3.7 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي.

وأشار الغانم في مقابلة مع "العربية" إلى ارتفاع أرباح البنك للنصف الأول 2017 بنسبة بلغت 455%، مقارنة في الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.5 مليون دينار كويتي، موضحاً أن الإيرادات زادت إلى 26.3 مليون دينار مقارنة مع 16 مليون دينار للنصف الأول 2016.

وقال إن بنك وربة يستهدف حصة سوقية تبلغ 10% بحلول 2020 واليوم وصلنا إلى 2.5% من السوق الكويتي، موضحاً أن معدلات النمو بلغت 60% في محفظة تمويل الشركات و65% في تمويل الاستثمارات مع مساهمة البنك في الكثير من لصفقات مثل إصدار صكوك مجموعة مراس القابضة وبلغت مساهمة البنك بالصفقة 50 مليون دولار، وصفقة أخرى لبنك في تركيا بجانب شراء عقار بأميركا جرى الإعلان عنها سابقا.

وكشف أن محفظة التمويل في بنك وربة تتوزع بنسبة 80% على تمويل الشركات والاستثمارات، بجانب 20% لتمويل الأفراد، متوقعا أن تشكل المشاريع الحكومية أكبر المستهدفات المستقبلية للبنك، بجانب فرص التملك والتأجير التشغيلي بقطاع العقاري في أميركا وأوروبا بخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وكان بنك وربة أرجع في بيان سبب نمو الأرباح إلى النمو الكبير في محفظته التمويلية، معلنا تجنيب مخصصات بقيمة مليوني دينار. ويعد البنك أحدث المصارف الكويتية تأسيساً، وهو هدف استراتيجي لمجموعة الساير القابضة التي حصلت على موافقة البنك المركزي للاستحواذ على حصة مؤثرة فيه.