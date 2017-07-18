%455 نمو أرباح بنك "وربة" في النصف الأول

حقق بنك وربة نتائج مالية لافتة خلال النصف الأول من العام 2017، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 455% لتصل إلى 2.523 مليون دينار، مقارنة بــ 455 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع وحدات الأعمال، بحيث بلغت 26.311 مليون دينار بارتفاع نسبته 57% مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 66% وبلغت 16.815 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام 2017‏ مقابل 10.109 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2016.

وارتفع إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي، والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر، بحيث بلغت قيمتها 1.498 مليار دينار، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 1.132 مليار دينار، بنسبة زيادة قدرها 68 في المئة عن النصف الأول من عام 2016.

وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.56%، وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر 288% بنهاية النصف الأول.