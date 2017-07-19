التجاري: المخصصات 465 مليون دولار بسبب العقار و"بوبيان"

تراجعت أرباح "البنك التجاري الكويتي" بـ68% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 1.2 مليون دينار. وجاءت الأرباح أدنى من متوسط التوقعات البالغة 8.9 مليون دينار.

وعزى البنك تراجع الأرباح إلى زيادة مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية.

وقال علي الموسى، رئيس مجلس الإدارة لبنك الكويت التجاري، إن النتائج الفصلية جاءت بتراجع الأرباح الصافية، إلا أن معدل القروض غير المنتظمة "مقياس جودة الأصول" مازالت دون النصف الواحد بالمئة.

وأضاف الموسى في مقابلة مع قناة العربية أمس، أن البنك يتحوط من قضية "أسهم بوبيان" خاصة بعد صدور حكم قضائي لصالح شركة دار الاستثمار، مشيرا الى انه يتمنى الفوز بالقضية.

يذكر أن قضية عالقة في المحاكم بين البنك التجاري ومجموعة دار الاستثمار حول الاحقية في اسهم بنك بوبيان، وقد وصلت القضية الى اخر مراحل التقاضي في التمييز.

وكان البنك في بيان صحافي اعلن عن حجز نحو 141 مليون دينار او ما يقارب 465 مليون دولار مخصصات لمواجهة التحديات المستقبلية امام البنك.

وأضاف الموسى أن تغطية المخصصات للقروض المتعثرة فوق الـ 1200%، وأن البنك يسعى لبناء قاعدة المخصصات لعدد من الأمور منها الانكشاف على العقارات واستحواذ البنك على مجموعة من العقارات التي يتحتم على البنك التخلص منها.

وأشار إلى أن البنك تمكن من تحقيق أرقام قياسية في توزيع الأرباح في العام الماضي، وأن ما يقوم به الآن هو مراكمة أنواع كثيرة من الاحتياطيات حتى يكون بمأمن من استيعاب أي صدمة في المستقبل.

يشار إلى أن البنك حقق نمواً في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.9% وإيرادات الفوائد بنسبة 8.0%، كما بلغت المخصصات 141 مليون دينار في نهاية يونيو 2017. ووصلت نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة 1207% ونسبة القروض غير المنتظمة لم تتجاوز 0.49% ومعدل كفاية رأس المال بلغ 18.39%.