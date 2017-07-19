عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

الودائع تهرب من مصرف قطر الإسلامي..انخفاض ملياري دولار

المصدر: العربية.نت
مصرف قطر الإسلامي
رابط مختصر

في أول بيانات فصلية بعد أزمة قطع العلاقات مع قطر، سجل مصرف قطر الإسلامي انخفاضاً في الودائع بنحو 7 مليارات ريال قطري، أي ما يقارب ملياري دولار، خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. وهو ما يعادل 6,6% من ودائع البنك.

وتشكل هذه البيانات إشارة جديدة إلى المخاطر التي تواجهها البنوك القطرية في ظل قطع العلاقات، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على الودائع الخارجية، لاسيما من دول الخليج.

وبحسب ورقة بحثية لمصرف غولدمان ساكس، فإن مصرف قطر الإسلامي، وهو أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، يعتمد على دول الخليج في 24% من مصادر تمويله وودائع عملائه.

كلمات دالّة

#اقتصاد, #أسواق, #مصارف, #قطر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر