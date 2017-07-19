هبوط إيرادات جولدمان ساكس الفصلية من السندات 40%

سجل بنك جولدمان ساكس انخفاضاً نسبته 17% في إجمالي إيرادات التداول في الربع الثاني من العام مع هبوط إيراداته من تداول السندات 40% وسط ضعف على نطاق أوسع في أنشطة تداول السندات أضر بنوكا أميركية كبيرة.

وجولدمان ساكس خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، وعادة ما يعتمد على إيرادات تداول السندات أكثر من اعتماد نظرائه من المصارف.

وهبطت إيرادات البنك من تداول أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية والعملات 40% إلى 1.16 مليار دولار.

واستقر صافي الربح العائد للمساهمين تقريبا عند 1.63 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران.

ورغم ذلك، ارتفعت ربحية السهم إلى 3.95 دولار من 3.72 دولار مع انخفاض عدد الأسهم القائمة بنحو 6%. وكان محللون توقعوا أن تصل ربحية السهم إلى 3.39 دولار بحسب تومسون رويترز.

وانخفض إجمالي الإيرادات، الذي يتضمن صافي دخل الفائدة، 0.6% إلى 7.89 مليار دولار.