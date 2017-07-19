نمو الأرباح الفصلية لبنك أوف أميركا 11%

أعلن بنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة، عن نمو الأرباح الفصلية 11% مع زيادة صافي دخل الفائدة.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.91 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران من 4.42 مليار دولار قبل عام.

وزادت ربحية السهم إلى 46 سنتا من 41 سنتا.

وتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 43 سنتا، بحسب تومسون رويترز.

وارتفع إجمالي الإيرادات بعد استبعاد تكلفة الفائدة 7.2% إلى 22.83 مليار دولار.

واستفاد بنك أوف أميركا من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ الربع الثاني من العام الماضي.