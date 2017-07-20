أرباح بنك البلاد الفصلية تقفز 30% إلى 239 مليون ريال

قفزت الأرباح الفصلية لبنك البلاد السعودي إلى 238.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، مقابل 183.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 29.85%.

وبالمقارنة مع أرباح الربع الأول، حقق مصرف الإنماء نموا بـ4.1%، حيث كانت الأرباح 229.4 مليون ريال.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12%، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5% وذلك نتيجة للارتفاع في مخصصات التمويل ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وبلغت قيمة أرباح البنك من العمولات الخاصة والاستثمارات نحو 430.8 مليون ريال، مقابل 348.7 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 23.54%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت أرباح بنك البلاد 468.1 مليون ريال، مقابل 354.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 30.6%.