مورغان ستانلي يختار فرانكفورت مركزا جديدا بعد البريكست

قال مصدر مطلع إن بنك مورغان ستانلي اختار فرانكفورت لتكون قاعدة جديدة لعملياته في الاتحاد الأوروبي مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد، ليصبح بذلك أحدث بنك أميركي يختار المدينة الألمانية.

وتخطط البنوك الدولية لإنشاء وحدات تابعة لها في الاتحاد الأوروبي لضمان استمرارها في خدمة عملائها إذا فقدت قواعدها في لندن القدرة على العمل في المنطقة بعد مغادرة الاتحاد في مارس/آذار 2019.

وقال المصدر إن قرار مورغان ستانلي يعني أن نحو 200 وظيفة جديدة ستنتقل إلى مكاتب البنك في فرانكفورت.

وامتنع متحدث باسم مورغان ستانلي عن التعليق.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يعلن بنك سيتي غروب رسميا هذا الأسبوع أنه سيستخدم أيضا فرانكفورت كقاعدة جديدة له في الاتحاد الأوروبي، بينما قال بنك باركليز البريطاني إنه يجري محادثات مع الجهات التنظيمية في دبلن حول توسعة عملياته هناك.

إلى ذلك، ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثاني بـ11,4% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.6 مليار دولار.

يأتي ذلك على خلفية زيادة إيرادات أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

وزادت ربحية السهم إلى 87 سنتا من 75 سنتا. وكان محللون توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا قدرها 76 سنتا للسهم. فيما ارتفعت إيرادات الأنشطة المصرفية الاستثمارية 25% إلى 1.53 مليار دولار.

وأعلن غولدمان ساكس المنافس يوم أمس تراجع إيرادات تداول السندات 40%.