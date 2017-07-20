7.5 مليار درهم أرباح بنوك دبي في النصف الأول

نمت أرباح البنوك المدرجة في دبي بنسبة 2.7% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.47 مليار درهم، مقابل 7.28 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني الأعلى أرباحاً بـ 3.9 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (تشمل أرباح الإمارات الإسلامي)، أما البنك الذي شهد أعلى معدلات النمو في الإمارة فهو بنك دبي الإسلامي مع نمو أرباحه عن الفترة بحوالي 7%، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وسجلت أصول بنوك دبي نمواً بمعدل 8.5% إلى 843 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 776.8 مليار درهم في النصف الأول 2016.

وسجل بنك دبي التجاري أعلى نمو في الأصول الإجمالية مقابل بقية البنوك بمعدل نمو وصل إلى 10.6% في النصف الأول من العام الجاري بنمو أصوله الإجمالية إلى 67.89 مليار درهم، مقابل 61.36 مليار درهم في النصف الأول من 2016.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني البنك الأكبر من حيث الأصول بإجمالي أصول وصلت في نهاية النصف الأول إلى 456.2 مليار درهم.