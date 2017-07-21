1.4 تريليون درهم موجودات 13 بنكاً إماراتياً

ارتفع إجمالي موجودات 13 بنكاً إماراتياً إلى 1.41 تريليون درهم نهاية النصف الأول من العام 2017 بنمو نسبته 6.8% مقارنة مع النصف الأول من العام 2016 الذي وصلت فيه تلك الموجودات إلى نحو 1.31 تريليون درهم.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنت عنها البنوك الـ13 المدرجة في أسواق المال المحلية حتى أمس، ارتفاع رصيد إجمالي ودائعها إلى 963 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام 2017 بنمو 8.2% مقارنة مع النصف الأول من العام 2016 والتي وصلت إلى 890 مليار درهم.

وحسب ما أعلن عنه مصرف الإمارات المركزي في شهر مايو الماضي فإن الملاءة المالية للقطاع المصرفي في الدولة تصل إلى 18.6% ما يعكس القوة التي يتمتع بها وفقاً للمعايير المالية العالمية وفي مقدمتها ومتطلبات بازل 3.

وارتفع رصيد قروض البنوك الـ13 إلى 906.8 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام بنمو 7% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016 البالغ 846.9 مليار درهم

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني المركز الأول من حيث قيمة الموجودات البالغة 456.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام، تلاه بنك أبوظبي التجاري 259.2 مليار درهم، ثم بنك دبي الإسلامي بـ 193 مليار درهم.