بعد الـBREXIT.. بنوك فرنسية تتعهد بخلق 1000 وظيفة

تعهد مصرفيون فرنسيون بخلق ألف وظيفة في باريس ضمن خطة لنقل عملياتهم خارج لندن حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اجتماع مع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير.



وأعلنت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالفعل خططاً لخفض الضرائب على الأجور وإلغاء توسع مزمع في الضرائب على تداول الأسهم وهي إجراءات كانت البنوك الفرنسية قد ضغطت من أجلها.



وقال الاتحاد المصرفي الفرنسي، في بيان، "الأمر قد يكون متعلقا بنحو ألف وظيفة، وهو ما قد يخلق بشكل غير مباشر ثلاث وظائف عن كل وظيفة مباشرة".



بيد أنه لم يتضح إلى الآن ما إذا كان لتلك الإجراءات أي أثر على خطط نقل البنوك التي ربما تكون قد وضعت في وقت سابق.