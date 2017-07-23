ارتفاع أرباح"العربي الوطني" الفصلية 3% لـ1.6 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني، إلى 1.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2017 بنسبة 3.18%، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حقق البنك نمواً في أرباحه بنسبة 3.7% إلى 849 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ 818 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك "العربي الوطني"، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1% وذلك نتيجة الزيادة في ربح العمولات الخاصة ودخل المتاجرة، إضافة إلى انخفاض الخسائر غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.

قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.

في حين شهد إجمالي مصاريف العمليات زيادة نسبتها 7.1% نتيجة الزيادة في مخصص خسائر انخفاض الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابلها انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور والمصاريف العمومية والإدارية ومخصص خسائر انخفاض الاستثمارات ومصاريف الاستهلاك.