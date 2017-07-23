بنك البلاد: إقبال على برنامج التمويل السكني المدعوم

قال مدير تمويل الأفراد لدى بنك البلاد، بندر بن سعيد الغامدي، إن التمويل السكني المدعوم أحد برامج وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، والذي يقلل فترة الانتظار في الحصول على التمويل السكني من قبل المواطنين.

ويعتبر التمويل المدعوم أحد المنتجات التي اعتمدتها وزارة الإسكان السعودية في برامجها ضمن استراتيجيتها الجديدة بالتعاون مع البنوك.

وأضاف الغامدي أنه يشمل 3 أنواع هي تمويل وحدات جاهزة والبناء الذاتي، والبيع على الخارطة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم نحو 7700 قرض بفوائد أو أرباح مدعومة للمواطنين هذا العام بشكل شهري حتى نهاية 2017.

ولفت الغامدي إلى أن المعادلة التي يتم احتساب الربح عليها أخذت عدة معايير بعين الاعتبار، وعلى سبيل المثال دخل المواطن وعدد الأفراد، وكان من دخلهم 14 ألفا أو أقل يقوم الصندوق بدعم بنسبة 100% لأرباح البنك، ويوجد إقبال ملحوظ ومتزايد للحصول على التمويل لما فيه من أثر لتوفير الوحدات خلال وقت قصير.

وحول نسب التعثر في سداد التمويل قال الغامدي إن بنك البلاد حريص على التأكد من قدرة العميل على السداد، والبنك لا ينتظر العميل حتى يتعثر وإنما مساعدته وتوعيته بتحسين وضعه الائتماني.