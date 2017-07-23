تراجع أرباح "الأهلي التجاري" الفصلية لـ2.4 مليار ريال

تراجعت أرباح البنك "الأهلي التجاري" بشكل طفيف بنسبة 0.8% إلى 2.41 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ2.43 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت أرباح "الأهلي التجاري" بنسبة 1% إلى 5.1 مليار ريال، مقارنة بـ 5.06 بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار البنك، في بيان نشر على موقع تداول، إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة الانخفاض في إجمالي دخل العمليات وقابل هذا الانخفاض، تراجع في إجمالي مصاريف العمليات.

وانخفض إجمالي دخل العمليات بسبب الانخفاض في الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بمبلغ 121 مليون ريال سعودي و115 مليون ريال سعودي من دخل الاستثمارات الذي قابله ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بمبلغ 125 مليون ريال سعودي.

وتراجع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة (9.9-%) بمبلغ 220 مليون ريال سعودي. كما انخفضت مصاريف العمليات التي لا تتضمن مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات بمبلغ 301 مليون ريال سعودي، الذي قابله جزئياً ارتفاع مخصص خسائر التمويل بمبلغ 92 مليون ريال سعودي.