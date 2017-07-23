22% نمو أرباح بنك برقان لـ21 مليون دينار بالربع الثاني

أعلن بنك برقان، الذراع المصرفية لمجموعة كيبكو، عن نمو بنسبة 22% في الربع الثاني من هذه السنة لتصل أرباحه إلى 21 مليون دينار.

في حين بلغت أرباح البنك 39 مليون دينار بنسبة نمو 24% في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك هذا النمو إلى ارتفاع في الربح التشغيلي الذي نما 21% إلى 71 مليون دينار. وكشف البنك في بيان صحافي أن حجز مخصصات احترازية بمبلغ 5 ملايين دينار ومخصصات استثمار مقابل أوراق مالية بمبلغ 8.5 مليون دينار.

من ناحية أخرى، كشف البنك عن توصله إلى اتفاق استراتيجي مع مجموعة "سيتي لاند" من أجل تمويل مشروع "سيتي لاند مول" في مدينة دبي، والذي ستصل تكلفته إلى94 مليون دولار، حيث يمول الصفقة كونسورتيوم من البنوك.