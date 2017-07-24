نمو أرباح بنك الجزيرة الفصلية 24% إلى 220 مليون ريال

نمت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة بنحو 24% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الذي سبقه، لتبلغ 220 مليون ريال. وقد جاءت هذه الأرباح أفضل من توقعات المحللين التي بلغت 177 مليون ريال.

وقد عزا بنك الجزيرة نمو الأرباح إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 14% نتيجة زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض رواتب الموظفين.

وشهد الربع الثاني ارتفاعا في صافي مخصصات خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وكذلك نمو المصاريف العمومية والإدارية.