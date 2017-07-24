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نمو أرباح بنك الجزيرة الفصلية 24% إلى 220 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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نمت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة بنحو 24% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الذي سبقه، لتبلغ 220 مليون ريال. وقد جاءت هذه الأرباح أفضل من توقعات المحللين التي بلغت 177 مليون ريال.

وقد عزا بنك الجزيرة نمو الأرباح إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 14% نتيجة زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض رواتب الموظفين.

وشهد الربع الثاني ارتفاعا في صافي مخصصات خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وكذلك نمو المصاريف العمومية والإدارية.

كلمات دالّة

#بنك الجزيرة, #اقتصاد, #أرباح, #نتائج فصلية

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