سهم "بيتك" يقفز مع اتجاه تأسيس ثاني أكبر المصارف عالميا

قالت وكالة "موديز" إن الاندماج المحتمل بين بيت التمويل الكويتي "بيتك" ومجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين سينتج عنه أكبر بنك في الكويت وسادس أكبر بنك في الخليج من حيث الموجودات، بقاعدة أصول تصل إلى 85 مليار دولار.

وقفز سهم بيتك في سوق الكويت اليوم بنسبة 1.5%.

لكن بيتك سيظل بعد الاندماج ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم بعد مصرف الراجحي السعودي.

وأشارت موديز إلى أن الاندماج المحتمل سيستفيد من النمو القوي للمصرفية الإسلامية في الخليج، والذي سيظل أسرع من نمو البنوك التقليدية، لكنها لفتت إلى تحديات قد تواجه التكامل بين البنكين، نظراً للانتشار الجغرافي الكبير لعملياتهما.

كما أنها ستغير الصورة العامة للمخاطر في بيتك، من حيث الملاءة والرسملة والربحية.