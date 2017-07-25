تراجع أرباح بنك "ساب" الفصلية 2% لـ1.1 مليار ريال

انخفضت أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى 1.1 مليار ريال بالربع الثاني بنسبة تراجع 1.9%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام، تراجعت أرباح "ساب" بنسبة 6% إلى 2.1 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وأرجع البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مخصص خسائر الائتمان. وقابل جزئياً هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.2% كنتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

وفي المقابل، انخفض دخل الأتعاب والعمولات ودخل تحويل عملات أجنبية ودخل المتاجرة.