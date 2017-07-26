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اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد" المرتقب يحرك سوق الكويت

المصدر: العربية.نت
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تترقب الأوساط المالية خبر الاندماج المحتمل بين بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد في البحرين، حيث بدأت المحافظ والصناديق في بناء مراكز على بيتك استعدادا لظهور خبر الدمج مع الأهلي المتحد البحريني. وظهر البنك الأهلي المتحد البحريني في قائمة الأعلى تداولا أمس، حيث استحوذ على مليوني دينار.

واستمر الزخم في بورصة الكويت أمس على سهم بيت التمويل الكويتي الذي استحوذ وحده على 6 ملايين دينار، مرتفعا بـ1.5%، حيث بدأت المحافظ والصناديق في بناء مراكز على بيتك استعدادا لظهور خبر الدمج مع الأهلي المتحد البحريني.

وظهر البنك الأهلي المتحد البحريني في قائمة الأعلى تداولا أمس، حيث استحوذ على مليوني دينار، وارتفع 2%، وتحاول المحافظ والصناديق بيع أسهم الوطني وشراء الأهلي وبيتك.

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#بنوك, #بيت التمويل الكويتي, #بورصة الكويت, #البحرين, #البنك الأهلي المتحد البحريني

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