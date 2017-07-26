موديز: ENBD لديه المرونة للتعامل مع تحديات السوق

أكدت وكالة موديز أن بنك الإمارات دبي الوطني سيبقى مرناً وقادراً على مواجهة التحديات الأساسية التي تواجهه وهي فقدانه موقعه الريادي في السوق وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

وعزت الوكالة ذلك إلى كون البنك يتمتع بقاعدة كبيرة من الودائع ذات التكلفة المتدنية وبمحفظة قروض صحية. كما أن البنك سيواصل الاستفادة من كونه البنك الذي يقع عليه خيار الحكومة وسيواصل توفير التمويل لمشاريع أكسبو 2020.

وتشير وكالة موديز إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيتمكن من حماية ربحيته من خلال رفع تدريجي لأسعار الفائدة على القروض.

وتضيف أن استرداد البنك للقروض من الشركات الكبيرة والحكومة سيخفف من وطأة أي تعثر أو تأخير في السداد من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.