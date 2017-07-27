أرباح "البنك الأول" الفصلية تهوي 40% لـ322 مليون ريال

تراجعت أرباح "البنك الأول" بنسبة 40.3% إلى 322 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ540 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة 6 أشهر من العام الجاري، انخفضت أرباح "البنك الأول" إلى 646 مليون ريال بنسبة 38.5%، مقارنة بـ 1.05 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأرجع البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.4%، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني. وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في مخصص الاستثمارات المتاحة للبيع.

من جانب آخر، انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.2%، والذي يعود بشكل رئيس إلى الانخفاض في كل من دخل الأتعاب والعمولات والأرباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة وأرباح تحویل عملات أجنبیة. وقابل هذا الانخفاض ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة.