ارتفاع أرباح "السعودي للاستثمار" 11% لـ355.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 355.6 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ321.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بـ10.6%.

وفي النصف الأول ارتفعت أرباح "السعودي للاستثمار" إلى 700.6 مليون ريال بنسبة قدرها 32%، مقارنة بـ531.4 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.1% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، قابله انخفاض في مكاسب استثمارات، أرباح تحويل عملات أجنبية، توزيعات أرباح.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 4.3% وذلك نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصص انخفاض قيمة استثمارات.