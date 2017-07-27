المركزي البرازيلي يخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10%

خفض البنك المركزي البرازيلي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة إلى أقل من 10% للمرة الأولى في حوالي أربعة أعوام محافظاً على وتيرة سريعة لتيسير نقدي، بينما يعطيه هبوط التضخم فسحة لمساعدة تعاف اقتصادي غض.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المؤلفة من تسعة أعضاء سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 9.25%.

وقال البنك المركزي إن القرار، الذي توقعه معظم الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لرويترز، اتخذ بالإجماع.

وأضاف أنه يتوقع أن التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية سيبلغ هذا العام حوالي 3.6% وأن يرتفع إلى حوالي 4.3% في 2018 .