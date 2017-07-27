مجموعة "لويدز" المصرفية تحقق أعلى أرباح بـ8 أعوام

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تحقيق أعلى ربح نصف سنوي في 8 أعوام وزيادة توزيعات الأرباح المؤقتة على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وهذه أول نتائج يعلنها البنك منذ خروجه من ملكية الحكومة.

وأعلن أكبر بنك لخدمات الأفراد في بريطانيا أن ربحه قبل خصم الضريبة بلغ 2.5 مليار جنيه (3.28 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج أقل من توقعات المحللين الذين استطلع البنك آراءهم بربح يصل إلى 2.86 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة المتواضعة في الأرباح نتيجة لزيادة الدخل. لكن ارتفاعاً أكبر من المتوقع في تعويضات العملاء عن التضليل في بيع وثائق تأمين على مدفوعات قروض، وهي أكثر الفضائح المالية تكلفة في بريطانيا، قلص الأرباح.

وجنب البنك 700 مليون جنيه أخرى لتعويض عملاء عن سوء بيع عقود تأمين بعد تسعة شهور من إعلانه أنه طوى صفحة هذه الفضيحة.