الغرير: توقعات بنمو أرباح بنوك الإمارات الفصلية 5%

توقع رئيس اتحاد بنوك الإماراتية، عبد العزيز الغرير، أن تسجل البنوك الإماراتية نموا في الأرباح بواقع 5% خلال النصف الثاني من العام، على غرار النصف الأول من العام، وذلك مع تراجع نسبة القروض المتعثرة والتأقلم مع مواجهة الأزمة القطرية.

وأوضح الغرير أن وضع البنوك إيجابي، خصوصا مقارنة بوضع البنوك عالميا، مشيرا إلى أن البنوك جنبت مخصصات لتغطية القروض المتعثرة، ما يساهم في تخفيف وامتصاص أثرها. هذا وأكد الغرير أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية، لكنه لا يرى أن ذلك قادم.

أما فيما يتعلق بتداعيات الأزمة القطرية، فأشار الغرير إلى أن تأثيرها على البنوك الإماراتية محدود، وذلك نتيجة تنوع الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن لا طلب من عملائهم لتوسيع أعمالهم في قطر.