المركزي الروسي يبقي الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 9% اليوم الجمعة، وعزا ذلك إلى المخاطر الجيوسياسية واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، لكنه أشار إلى أن هناك مجالا لخفض الفائدة بحلول نهاية العام.

وعلق المركزي الروسي تيسير سياسته النقدية بعد خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وقال البنك في بيان "التقلبات في الأسواق المالية وأسواق السلع العالمية إلى جانب ديناميات سعر الصرف وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد تكون لها تداعيات سلبية على توقعات التضخم وأسعار الصرف".

وأضاف "يرى بنك روسيا المركزي مجالا لخفض سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من 2017".

وانقسم المحللون بين توقع خفض الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير، وقالوا إن البنك سيتوخى الحذر في ضوء مخاطر العقوبات الأميركية والارتفاع الذي شهدته أسعار الأغذية في الآونة الأخيرة.

وكان 12 من بين 21 خبيرا اقتصاديا توقعوا أن يبقي البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند تسعة بالمئة اليوم الجمعة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أواخر يونيو/حزيران خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.25% بحلول نهاية العام.

وأبقى المركزي اليوم على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017 عند 1.3-1.8%.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الروسي اجتماعه التالي بخصوص الفائدة في 15 سبتمبر/أيلول.