باركليز يخسر 1.6 مليار دولار بعد بيع أنشطة إفريقية

أعلن بنك باركليز تكبده خسارة عائدة للمساهمين بلغت 1.2 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 1.57 مليار دولار في النصف الأول من العام مع تحمله 2.5 مليار إسترليني مرتبطة ببيع أنشطته الإفريقية.

وقال البنك اليوم الجمعة إنه خسر 1.4 مليار إسترليني بسبب بيع حصة نسبتها 33% في مجموعة باركليز إفريقيا كما تحمل تكاليف انخفاض قيمة قدرها 1.1 مليار إسترليني مرتبطة بصفقة البيع.

وفي يونيو حزيران خفض باركليز حصته في مجموعة باركليز إفريقيا إلى 15% ليضع نهاية لوجود رئيسي في القارة استمر أكثر من 90 عاما مع عودة البنك للتركيز على بريطانيا والولايات المتحدة.

وعزز بيع الوحدة الإفريقية نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك إلى 13.1% وقال المصرف إنه سيرفع النسبة إلى 13.4% حالما يؤتي التخارج أثره الكامل.

وسجل باركليز أرباحاً قبل الضرائب بلغت 2.3 مليار إسترليني في النصف الأول مقارنة مع ملياري إسترليني في نفس الفترة قبل عام، قبل أن تشمل النتائج أثر بيع الوحدة الإفريقية.

وجاءت الأرباح دون متوسط تقديرات المحللين التي جمعها البنك والبالغ 2.7 مليار إسترليني.