انخفاض 6% بالأرباح الفصلية لأكبر بنوك فرنسا

سجل بي.أن.بي باريبا، أكبر مصرف مدرج في فرنسا، انخفاضاً أقل من التوقعات في صافي ربح الربع الثاني في نتائجه التي أعلنها مستفيداً من خفض التكاليف وزيادة الإيرادات في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وأعلن البنك انخفاضاً نسبته 6.4% في صافي ربحه ليصل إلى 2.396 مليار يورو متجاوزاً بكثير التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء 5 محللين أجرته رويترز لربح قدره 1.91 مليار يورو. وارتفعت إيرادات البنك 4.6%.

وتراجعت المصروفات 6 %بفضل إجراءات خفض التكاليف التي جرى تطبيقها في إطار خطة التحول التي دشنها البنك في بداية 2016 والتي تهدف إلى زيادة العائد على الأسهم بعد خصم الضريبة إلى 19% في 2020 من 13.3% في 2016.

وفي المجمل، تقلصت الإيرادات إلى 10.94 مليار يورو من 11.32 مليار يورو قبل عام عندما أعلن المصرف أرباحا رأسمالية استثنائية بقيمة 597 مليون من بيع حصة في فيزا يوروب.

كما جاءت الإيرادات فوق 10.84 مليار يورو توقعها محللون، حيث ساعدت أرباح قوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات إلى جانب الخدمات المالية الدولية في تبديد أثر انخفاض طفيف في إيرادات أسواق خدمات التجزئة المصرفية الأوروبية.