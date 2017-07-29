تراجع أرباح البنك العربي 2% في النصف الأول 2017

أعلن البنك العربي، وهو أكبر جهة إقراض في الأردن، اليوم السبت، تراجع صافي أرباحه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.3% إلى 415.2 مليون دولار مقابل 424.9 دولار قبل عام.

وقال بيان أصدره، اليوم السبت، البنك، وهو إحدى المؤسسات المالية الكبيرة بالشرق الأوسط، إن حسابات القروض ومجمل عملياته استمرت في النمو على الرغم من تذبذب أسعار الصرف.

وارتفع إجمالي القروض أربعة في المئة إلى 24.7 مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران في حين تراجعت الودائع إلى 33.5 مليار دولار من 34.8 مليار دولار قبل عام.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك إن البنك استطاع التكيف مع مناخ تجاري يمثل تحديا في بيئة اقتصادية صعبة بفضل تنوع عملياته.

ويعمل البنك العربي في 30 دولة بخمس قارات ويمتلك حصة تبلغ 40 في المئة في البنك العربي الوطني السعودي.

وقال نعمة الصباغ الرئيس التنفيذي للبنك إن السيولة استمرت قوية مع تسجيل نسبة القروض إلى الوادئع 68.2 في المئة.

وقال البيان إن صافي عائدات التشغيل ارتفع سبعة في المئة إلى 593.5 مليون دولار باستبعاد تذبذب أسعار الصرف.