تراجع أرباح البنك الإسلامي الأردني 9.4% بالربع الثاني

تراجعت أرباح البنك الإسلامي الأردني "JIB"، المدرج ببورصة عمَّان، بنسبة 9.43% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.

وبلغت أرباح البنك 14.69 مليون دينار (20.62 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها بلغت 16.22 مليون دينار (22.77 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً للبيانات المالية.

وأظهرت القوائم تراجع إيرادات البنك من البيوع المؤجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع 2.74 مليون دينار، وبنسبة 7.41%، لتصل إلى 34.23 مليون دينار مقابل 36.97 مليون دينار بالربع الثاني من العام الماضي.

وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري تراجعت أرباح البنك بنسبة 7.36%، لتصل إلى 25.86 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.92 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.