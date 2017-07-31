نمو أرباح "الأهلي المتحد" 3.6% إلى 152 مليون دولار

نمت أرباح البنك الأهلي المتحد، المدرج أيضاً في بورصة الكويت، خلال الربع الثاني 3,6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتسجل 152 مليون دولار، لتأتي بذلك أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 143 مليون دولار.



أما أرباح النصف الأول، فارتفعت 3,4%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، لتبلغ 311 مليون دولار.

وأرجع البنك نمو الأرباح الى نمو محفظته التمويلية، وتحسين هامش صافي الفوائد وضبط المصروفات.

يشار إلى أن البنك الأهلي المتحد مرشح للاندماج مع بيت التمويل الكويتي، لينتج عن هذا الاندماج، إن حصل، ثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم وسادس أكبر مصرف خليجي من حيث الأصول.