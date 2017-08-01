موجودات بنوك الإمارات الفصلية ترتفع 41 مليار درهم

ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 40.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 لتصل قيمتها إلى 2.6543 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 2.6136، بنسبة نمو بلغت 1.6%، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وزادت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها بقيمة 5.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 294.5 مليار درهم نهاية يونيو 2017، كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بقيمة 8.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 125.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة 7.4 مليار درهم ليبلغ 42.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 34.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016.