انخفاض أرباح "سوسيتيه جنرال" 28% في الربع الثاني

سجل بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 28% انخفاضا في صافي ربح المجموعة في الربع الثاني من العام بعد أن جنب 300 مليون يورو (354.12 مليون دولار) لسداد تكاليف قضائية محتملة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى بداية جديدة بعد سلسلة من نزاعات قضائية وفضائح.

وتراجع أداء البنك عن منافسيه بالقطاع المصرفي الفرنسي في تداول الأسهم في الربع الثاني حيث سجل إيرادات أقل في ذلك المجال بالمقارنة مع زيادة كبيرة حققها بي.إن.بي باريبا وناتكسيس.

وأجرى سوسيتيه جنرال، الذي يركز على الأسهم أكثر من منافسيه، تغييرات على إداراته واستثمر مزيدا من الأموال في أدوات الدخل الثابت وخدمات معظمها مع صناديق تحوط خلال السنوات القليلة الماضية للحد من تقلبات إيرادات قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

وهبط صافي ربح مجموعة سوسيتيه جنرال إلى 1.06 مليار يورو في الربع الثاني من 1.46 مليار يورو قبل عام، بما يتماشى مع متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفضت إيرادات المجموعة 26 %إلى 5.20 مليار يورو لتأتي دون توقعات المحللين البالغة 5.39 مليار يورو، في الوقت الذي تأثر فيه الدخل بضغوط على هوامش البنوك الفرنسية المتخصصة في خدمات الأفراد بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتراجع مبيعات التداول.