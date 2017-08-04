بنك أوف سكوتلاند يحقق أرباحاً نصفية بـ2.65 مليار دولار

قال رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.أس) اليوم الجمعة إنه تحول لتحقيق ربح في النصف الأول من العام مع استمرار تعافيه عقب تكبده خسارة بلغت ملياري جنيه إسترليني، ما يعادل 2.65 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي في ظل التكاليف القانونية الباهظة، وكذلك نفقات إعادة الهيكلة.

وفاقت النتائج متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 872 مليون إسترليني.

وذكر البنك، الذي لم يحقق ربحاً سنوياً منذ عام 2007، أنه حقق ربحاً قبل خصم الضرائب بلغ 939 مليون جنيه إسترليني في ستة أشهر حتى نهاية يونيو.

وأضاف أن نسبة كفاية رأسماله الأساسي، وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي، ارتفعت إلى 14.8%، متجاوزة التوقعات أيضا.

وقال رويال بنك أوف سكوتلاند إنه يجري مناقشات مع البنك المركزي الهولندي لاستخدام رخصته في هولندا لمزاولة أنشطة التداول هناك عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.