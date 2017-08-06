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ارتفاع أرباح "أجيليتي" الفصلية 12% إلى 16.8 مليون دينار

المصدر: العربية.نت
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في الكويت، ارتفعت أرباح "أجيليتي" بـ 12% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ نحو 17 مليون دينار.

وجاءت أرباح الشركة أعلى من توقعات شركة SICO البالغة 15.9 مليون دينار.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة بـ 12% في النصف الأول من العام لتبلغ 31 مليون دينار.

وقال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن شركات "أجيليتي" للبنية التحتية كانت المحرك الرئيسي للأداء في الربع الثاني، نتيجة نمو أعمال الخدمات العقارية الصناعية.

وقالت الشركة إنها تتوقع انخفاض المصروفات القضائية خلال النصف الثاني من العام، بعد تسوية الدعاوى المرفوعة ضدها من الحكومة الأميركية.

كلمات دالّة

#أجيليتي, #أرباح فصلية, #الربع الثاني, #2017

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