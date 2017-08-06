تراجع أرباح "سامبا" الفصلية 3% لـ 1.2 مليار ريال

أعلنت مجموعة سامبا المالية تسجيل 1.271 مليار ريال أرباحا صافية للربع الثاني من العام الحالي، بتراجع 3.27% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وسجلت المجموعة، بحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، ربحا صافيا بقيمة 2.5 مليار ريال للنصف الأول بتراجع نسبته 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الربع الثاني بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.5% مع ارتفاع مخصصات الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى".

كما أشار البنك في بياناته إلى "ارتفاع طفيف جداً في إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة والدخل من العمليات الأخرى، قابلها انخفاض في دخل الرسوم من الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية، ودخل الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة".

وعلى صعيد نصف سنوي، انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.2%، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات الائتمان للفترة والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1% نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع دخل المتاجرة وارتفاع دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة، كما انخفض في دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، ودخل الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة.