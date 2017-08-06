"التعمير والإسكان" بمصر يبدأ تلقي مقدمات حجز الأراضي

كشف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في مصر، فتحي السباعي، عن تلقي مقدمات حجز 24 ألفا و24 قطعة أرض سكنية أعلنت وزارة الإسكان طرحها بنظام القرعة العلنية في 19 مدينة جديدة، بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء 29 أغسطس الحالي، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 3 عصرا حتى 5 مساء بفروع البنك كافة.

وأشار السباعي إلى أن فروع البنك شهدت إقبالا هائلا على شراء كراسات الشروط، لافتا إلى توفير آليتين لسداد مقدم الحجز، أولاهما التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، مؤكدا وجود مزايا للمسددين عن طريق التحويل للبنك أو بشيك معتمد، تتمثل في رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقا بها مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وحذر وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.