122 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني– البحرين

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، أرباحاً صافية بلغت 122 مليون دولار أميركي أو ما يعادل نحو 46.067 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع 92 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من العام 2016، بنسبة زيادة بلغت 32.5%.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 21.4% لتبلغ 14.226 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 11.716 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 24.7% لتبلغ 1.448 مليار دولار مقارنة مع 1.161 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 13.3% لتبلغ 6.930 مليار دولار مقارنة مع 6.117 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان إن البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.