QNB يبحث خيارات تمويلية لمواجهة تبعات المقاطعة

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرغ إن "بنك قطر الوطني" يجري مباحثات مع بنوك دولية، لبحث خيارات تمويلية تشمل الاكتتاب الخاص أو إصدار سندات أو الحصول على قروض في الربع الأخير من العام الجاري، في ظل مواجهته لتداعيات المقاطعة الرباعية العربية لقطر.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد قال الشهر الماضي، إن توسع البنك في آسيا يساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63، إلى 50% بحلول عام 2020.

وتشير التوقعات إلى أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية ستتراجع بوتيرة أسرع بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في يونيو، مع رفض البنوك الخليجية تمديد فترة إيداع أموالها في المصارف القطرية.