بيع مصرف إسباني مقابل يورو واحد!

وافقت المفوضية الأوروبية رسميا، الثلاثاء، على السماح للمصرف الإسباني سانتاندر بشراء مصرف بانكو بوبولار الإسباني أيضا، مقابل سعر رمزي بلغت قيمته يورو واحدا.

وجاء في قرار المفوضية الأوروبية التي تراقب شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية "خلصت إلى التأكيد بأن العملية لا تطرح مشكلة منافسة داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي".

وأضافت المفوضية في بيانها أن هذا القرار الرسمي "يشكل آخر إجراء اتخذته المفوضية" في إطار هذه الصفقة.

اشترى مصرف سانتاندر ليلة السادس إلى السابع من يونيو الماضي خلال ساعات قليلة وبمبلغ يورو واحد مصرف بانكو بوبولار، بعد أن اعتبر المصرف المركزي الأوروبي المصرف الأخير على حافة الإفلاس.

وجرت عملية البيع في إطار آلية تدخل جديدة للمصرف المركزي الأوروبي الذي كان حصل على موافقة المفوضية.

وتجنب المصرف المتعثر بذلك الاعتماد على الأموال العامة لإنقاذه من الإفلاس.