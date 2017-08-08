نمو أرباح "الإمارات للاستثمار" 12% إلى 8.8 مليون درهم

ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار خلال الربع الثاني ليصل إلى 8.86 مليون درهم، بنمو نسبته 12.4% مقارنة مع 7.88 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2016، بينما بلغ صافي الأرباح خلال النصف الأول 25.43 مليون درهم، بنمو نسبته 99.3% مقارنة مع 12.76 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الأصول المدارة لدى البنك بنسبة 9.7% إلى 10.50 مليار درهم مقارنة مع 11.63 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2016.

وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: "تمكّن بنك الإمارات للاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية من تحقيق نمو سريع بفضل نموذج عمله الناجح الذي يركز على تقديم خدمات مصرفية خاصة تتسم بالمرونة وتلبي الاحتياجات الشخصية المحددة لعملائه.

ويعزى الفضل في هذا النجاح إلى جهود موظفينا وتفانيهم المستمر في عملهم، بالإضافة إلى الظروف المواتية في السوق التي نعمل فيها، حيث نستفيد من المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز هام لإدارة الثروات ليس فقط على صعيد المنطقة بل أيضاً على مستوى العالم. وقد فسحت هذه الظروف المجال أمامنا لتقديم خدمات متميزة تنسجم مع متطلبات العملاء من منطقتنا ومختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "نتطلع إلى توسيع محفظة منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، على أمل الإعلان عن تطورات بهذا الشأن خلال الأشهر القادمة ".